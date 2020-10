Premier, respinto progetto riforma "Big Picture"

Coronavirus, i fondi per i club di League One e League Two

Il progetto avrebbe permesso anche ai club delle divisioni inferiori, privati della maggior parte delle entrate a causa della pandemia di coronavirus, di usufruire di un pacchetto di salvattaggio immediato da 250 milioni di sterline. In ogni caso la Premier League ha assicurato ugualmente ai club di League One e League Two dei fondi per assicurarne la sopravvivenza in un difficile momento economico come quello che stanno attraversando. Su questo punto la Premier League ha dichiarato che: "I club di League One e League Two hanno meno risorse a loro disposizione rispetto ai club di Championship o Premier League e sono quindi più a rischio, soprattutto in un momento in cui i tifosi non possono assistere dal vivo alle partite. L'offerta consisterà in sovvenzioni e prestiti senza interessi per un totale di ulteriori 50 milioni di sterline in aggiunta ai pagamenti di solidarietà di 27,2 milioni di sterline già anticipati alla League One e alla League Two quest'anno, per un totale di 77,2 milioni di sterline.