Tris del Chelsea a Burnley, il City soffre e vince

Vittorie in trasferta preziosissime per Manchester City e Chelsea, impegnate rispettivamente sui campi di Sheffield e Burnley in questo sabato di Premier League. La squadra di Pep Guardiola ha un gol di Kyle Walker al 28'. Più semplice la faccenda per i Blues di Lampard che non hanno mai faticato contro i Clarets: match sbloccato da Ziyech nel primo tempo e chiuso dalel reti di Zouma e Timo Werner a metà ripresa. Il Chelsea sale così a quota 12 punti mentre il City, che ha una partita in meno, si porta a 11.