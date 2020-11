Premier League, il calendario della 9^ giornata

Torna la Premier League, con un weekend ricchissimo: apre la 9^ giornata Newcastle-Chelsea sabato ad ora di pranzo mentre alle 18:30 scendono in campo Tottenham e Manchester City. Domenica sera lo scontro in vetta tra Liverpool e Leicester

Torna in campo la Premier League, per la 9^ giornata di campionato. Turno caratterizzato dalla sfida tra José Mourinho e Pep Guardiola in Tottenham-Manchester City, in programma sabato alle ore 18:30. Attenzione però anche allo scontro ad alta quota di domenica (ore 20:15) tra Liverpool e Leicester capolista: le due squadre sono separate soltanto da un punto. Il programma del weekend sarà aperto da Newcastle-Chelsea sabato alle 13:30, mentre la chiusura è di Wolverhampton e Southampton che si affronteranno nel classico Monday Night.