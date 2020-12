Presto Adam diventerà la mascotte del club

leggi anche

Guardiola perde Jesus e Walker: positivi al Covid

"Ciao Adam, come va? Mi sembri un attimo sotto choc" sono state le parole di Fernandinho in webcam. Una visione che ha lasciato senza parole il giovanissimo tifoso del City, al quale era invece stato detto che avrebbe ricevuto un messaggio da parte del proprio medico. "Ora ti riprenderai" la rassicurazione di Fernandinho, con sorpresa finale. "Se vai alla porta - ha aggiunto- c'è un pacco per te". Con all'interno tanti regali targati Manchester City, come la maglia autografata del centrocampista, scoperti da Adam con il sorriso. Un gesto che ha reso speciale il Natale del piccolo tifoso. Le sorprese non finiscono però qui: come rivelato da Fernandinho nella videochiamata, appena Adam starà bene e sarà possibile, diventerà una delle mascotte del City. Un incontro virtuale molto emozionante anche per lo stesso Fernandinho: "Non c'è niente di più emozionante - il commento del calciatore su Instagram - che vedere il sorriso di un bambino".