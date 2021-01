Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match contro il Chelsea, Pep Guardiola ha confermato che cinque giocatori del Manchester City sono risultati positivi al Covid. L'allenatore ha aggiunto che, per via delle restrizioni imposte dalla Premier League, non può rivelare i nomi dei calciatori. I cinque sono in isolamento. Lampard: "Al momento la partita è confermata"

Cinque casi di positività al Covid-19 nel Manchester City. Dopo il rinvio della gara con l’Everton, la squadra di Pep Guardiola scenderà in campo domenica contro il Chelsea : al momento, infatti, la partita è confermata. L'allenatore spagnolo in conferenza stampa ha spiegato qual è la situazione all’interno della sua squadra, pur mantenendo il massimo riserbo sui nomi.

Guardiola in conferenza stampa

“Abbiamo cinque calciatori positivi, a parte Gabriel Jesus e Walker non posso dire di chi si tratta: la Premier League ci ha chiesto di non divulgare i nomi”. Così Guardiola nel corso della conferenza stampa che aticipa il mach con il Chelsea. Il manager dei Citizens ha dunque confermato che, per via delle restrizioni imposte dalla Premier League, non può rivelare i nomi dei calciatori. Al momento i cinque positivi sono in isolamento.