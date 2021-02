Nove. Nove come i gol del Manchester United, una scorpacciata. Nove come gli uomini con cui chiude il Southampton e nove come quelli con cui chiude l'Arsenal contro i Wolves. Partiamo dal risultato della serata: tutto facile per i red devils contro il Southampton. Nove gol a zero, quattro nel primo tempo e cinque nella ripresa. Ad aprire la strada alla goleada degli uomini di Solskjaer un'espulsione lampo di Jankewitz. Il classe 2001 svizzero aveva debuttato in Premier pochi giorni fa giocando un solo minuto contro l'Aston Villa: alla prima da titolare ne ha giocati appena due prima di ricevere il rosso che ha condizionato il match (brutto intervento su McTominay, fortunatamente senza conseguenze). Una partita mai iniziata: Wan-Bissaka sblocca al 18', poi Rashford fa 2-0 poco dopo (83esimo centro con la maglia dei red devils, uno in più della leggenda Cantona). Ora solo Salah (21) e Kane (19) hanno segnato più di lui tra i club inglesi in stagione (16 centri). Dunque l'autorete di Bednarek completa il tris nel giro di mezz'ora e il poker calato da Cavani di testa prima dei due fischi di metà tempo chiude ulteriormente il match. Nella ripresa altri gol per lo United e sempre più notte fonda per i saints: il quinto arriva con Martial, il sesto con McTominay dalla distanza. Nel finale è rete su rigore per Bruno Fernandes e secondo rosso di giornata, questa volta per Bednarek, già autore di un autogol. Ottavo timbro ancora con Martial, doppietta. Nono con James nel recupero. Terza vittoria nella storia della Premier di una squadra con 9 o più gol di scarto (dopo Man United-Ipswich 9-0 del 1995 e Southampton-Leicester 0-9 del 2019). Solskjaer aggancia così in testa alla classifica i rivali cittadini del City a quota 44 punti, ma con ben due partite in più.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 9-0 (Highlights)

18' Wan-Bissaka (M), 25' Rashford (M), 34' aut. Bednarek (S), 39' Cavani (M), 69' e 89' Martial (M), 71' McTominay (M), 87' rig. Bruno Fernandes (M), 90'+3 James (M)

Al 2' espulso Jankewitz (S), all'86' espulso Bednarek (S)