L’allenatore del Manchester City ha parlato dopo la vittoria per 1-4 in casa del Liverpool e ha proposto un nuovo rigorista dopo l’errore di Gundogan: "Questo è un problema che ci portiamo dietro e non ce lo possiamo permettere. Ora sto pensando di far tirare i rigori al nostro portiere Ederson"

Una grande vittoria per 1-4 in casa del Liverpool e il primo posto in classifica con cinque lunghezze sul Manchester United, peraltro con una gara in meno. Il Manchester City vola in Premier League, ma nonostante il successo ad Anfield dopo 18 anni (l’ultimo risaliva al 3 maggio 2003, 1-2 con doppietta di Anelka) Pep Guardiola non si è dimostrato del tutto soddisfatto. Il problema? Quello dei rigori sbagliati. Al 37’, sullo 0-0 contro il Liverpool, Gundogan ha infatti fallito il tiro dal dischetto calciando alto. È il terzo penalty sbagliato su sette tirati in stagione dai Citizens, e a fine partita Guardiola ha pensato a un nuovo particolare rigorista: "Questo è un problema che ormai ci portiamo dietro. In momenti importanti non possiamo sbagliare i rigori, indipendentemente da chi li tira. Ora sto pensando al nostro portiere Ederson, il prossimo a calciare dal dischetto potrebbe essere lui" ha detto l’allenatore del City.