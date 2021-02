Premier League, il programma della 24^ giornata

Tre giorni di Premier League, con dieci partite in diretta su Sky: in programma anche i big match Leicester-Liverpool e Manchester City-Tottenham. Date, orari e canali tv della 24^ giornata del campionato inglese

Tre giorni di Premier League, tra sabato 13 e lunedì 15 febbraio, per la 24^ giornata. Tanti i big match, a partire della gara che aprirà il programma. Il Liverpool di Jurgen Klopp cercherà di rialzarsi in casa del Leicester, che in questo momento in classifica è avanti tre punti: fischio d'inizio alle ore 13.30 di sabato con diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Football (anche in 4K HDR su Sky Q Satellite). Il programma prosegue con Crystal Palace-Burnley, mentre alle 18.30 ci sarà il secondo big match: il Manchester City ospita il Tottenham, ennesimo atto dell'eterna sfida tra Guardiola e Mourinho. Brighton-Aston Villa, alle ore 21, chiude il programma del sabato.

La 24^ giornata di Premier League prosegue la domenica, si parte alle ore 13 con Southampton-Wolverhampton. Alle 15 in campo l'altra squadra di Manchester: lo United farà visita al West Bromwich. Alle 17.30 l'Arsenal ospita il Leeds, mentre la sfida tra Everton e Fulham (fischio d'inizio alle ore 20) chiude il programma della domenica. Le ultime due sfide sono previste per lunedì 15 febbraio: alle ore 19 c'è West Ham-Sheffield, mentre alle 21 Chelsea-Newcastle chiude il 24° turno.