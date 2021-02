United, le big sono un tabù: con il Chelsea è 0-0

La domenica di Premier League, per questa 26^ giornata di campionato, ha registrato i successi dell'Arsenal a Leicester e del Tottenham in casa contro il Burnley (show di Gareth Bale, tornato ai suoi livelli). In serata il Liverpool ha superato senza problemi lo Sheffield. Pari senza reti tra Crystal Palace e Fulham e nella sfida di Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United. I Red Devils, che sono il prossimo avversario del Milan in Europa League, confermano la propensione allo 0-0 contro le big della Premier. Analizzando lo storico stagionale della squadra allenata da Solskjaer cotro le "big 6" infatti si evidenzia l'assenza di vittorie ma soprattutto la difficoltà a trovare il gol:

Man Utd-Tottenham 1-6;

Man Utd-Chelsea 0-0;

Man Utd-Arsenal 0-1;

Man Utd-Man City 0-0;

Liverpool-Man Utd 0-0;

Arsenal-Man Utd 0-0;

Chelsea-Man Utd (oggi) 0-0