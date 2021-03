Liverpool ancora ko, il Chelsea espugna Anfield

La formazione di Klopp perde la sua quinta gara consecutiva in casa contro il Chelsea. Per la squadra di tuchel decide l'incontro una rete di Mount al 42'. Grazie a questo successo i Blues scavalcano l'Everton al quarto posto in classifica

42' Mount

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Thiago (80' Milner), Wijnaldum, Jones (62' Jota); Salah (62' Oxlade-Chamberlein), Firmino, Mane. All. Klopp

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Ruediger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Zyech (66' Pulisic), Mount (81' Kovacic), Werner (90' Havertz). All. Tuchel

Dopo il successo di Bramall Lane contro lo Sheffield, nuovo tonfo casalingo del Liverpool che perde il 'big match' contro il Chelsea ad Anfield. La squadra di Tuchel conferma la sua crescita dall'arrivo dell'allenatore tedesco e coglie tre punti preziosissimi nella rincorsa alla Champions. I Blues giocano una gara quasi perfetta: solida in difesa e cinica in fase offensiva. Il Liverpool continua nella sua difficoltà nel dare costanza ai risultati anche se l'occasione più ghiotta del primo tempo, prima del vantaggio del Chelsea era capitata a Sadio Mané che da due passi ha mancato la deviazione vincente. In apertura una rete annullata a Timo Werner per fuorigioco millimetrico. Al 42' la svolta dell'incontro con la rete di Mount bravissimo a raccogliere un assist di Kante.

Nella ripresa il Liverpool ha provato, in qualche modo, a scardinare il meccanismo difensivo del Chelsea ma per imprecisione e mancanza di lucidità, la squadra di Klopp non è riuscita a riequilibrare l'incontro. Ancora in ombra Momo Salah sostituito a metà secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Chelsea riesce a scavalcare l'Everton al quarto posto portandosi in vantaggio di un punto ma con una gara in più rispetto alla formazione allenata da Ancelotti. Il Liverpool per la prima volta nella sua storia perde cinque partite consecutive in casa.