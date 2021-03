Sorride Carlo Ancelotti alla guida del suo Everton che prosegue la rincorsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Trasferta complicata per i Toffees sul campo del West Brom penultimo e bisognoso di punti salvezza. Gara equilibrata e combattuta al 'The Hawtorns' con gli ospiti a cercare di scardinare il blocco difensivo approntato da Sam Allardyce. La svolta del match al 65', un minuto dopo l'ingresso in campo di Sigurdsson che serve a Richarlison l'assist decisivo per l'1-0 che decide l'incontro. Grazie a questo successo l'Everton sale a quota 46 punti in classifica uno in più di West Ham e uno in meno del Chelsea che ha, però, una gara in più dopo il successo di Anfield con il Liverpool.



Festeggia anche José Mourinho che al Craven Cottage batte il Fulham 1-0 grazie a un atogol di Adarabioyo al 19'. Solita gara di grande solidità e compattezza per gli Spurs che concedono poco o nulla ai padroni di casa se si eccettua il gol annullato al 62' a Maja. Grazie a questa vittoria gli Spurs salgono a quota 42 e occupano l'ottavo posto in classifica.