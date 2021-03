Lo United non molla: West Ham battuto 1-0

Vince il Manchester United, che difende il secondo posto in classifica e manda un messaggio al Milan in vista del ritorno degli ottavi di Europa League: decisiva l'autorete di Dawson nell'1-0 al West Ham. Stravince il Leicester, che travolge 5-0 lo Sheffield United, mentre il derby londinese va all'Arsenal, che batte 2-1 il Tottenham in rimonta. Colpo esterno del Brighton: 1-2 sul campo del Southampton

Importante vittoria per il Manchester United, che mantiene il secondo posto in Premier, continua la propria rincorsa al City capolista e manda un segnale al Milan in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: nella vittoria per 1-0 sul West Ham è decisiva l'autorete di Dawson che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia di testa nella propria rete. Secondo posto degli uomini di Solskjaer che era stato messo in pericolo nel pomeriggio dal Leicester, che ha travolto con un netto 5-0 lo Sheffield United: grande protagonista Iheanacho con una tripletta, mentre è rimasto a secco Vardy. Grandi emozioni anche in uno dei più sentiti derby londinesi, quello tra Arsenal e Tottenham: vince la formazione di Arteta per 2-1 in rimonta grazie alle rete di Odegaard e Lacazette, dopo che il match era stato sbloccato nel primo tempo dalla splendida rete di rabona di Lamela (poi espulso per doppia ammonizione). Colpo del Brighton nelle zone basse della classifica, che passa 2-1 sul campo del Southampton.