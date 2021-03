Spaventoso incidente per il portiere portoghese, che ha ricevuto una ginocchiata fortuita in faccia dal compagno di squadra Coady. Le condizioni di Rui Patricio sono subito apparse serie: dopo i primi soccorsi il giocatore è stato trasportato in ospedale ma per fortuna le prime notizie sono rassicuranti. "Sta bene, è sveglio e ricorda ciò che gli è successo", ha detto il suo allenatore Nuno Espirito Santo IL GOL SPETTACOLARE DI LAMELA IN ARSENAL-TOTTENHAM: VIDEO Condividi:

Momenti di paura nel finale della gara tra Wolverhampton e Liverpool, Monday night della 29^ giornata di Premier League terminato 1-0 per i Reds (gol di Jota), per uno spaventoso infortunio capitato a Rui Patricio, portiere della squadra di casa. Il portoghese dei Wolves, mentre all'86' provava a contrastare Salah in uscita in occasione della rete poi annullata al Liverpool per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante egiziano, ha ricevuto una ginocchiata fortuita in faccia dal compagno di squadra Conor Coady ed ha avuto conseguenze piuttosto serie: le sue condizioni sono subito apparse preoccupanti e i sanitari sono immediatamente entrati in campo per prestare i primi soccorsi. Rui Patricio è rimasto a terra per diversi minuti - gioco fermo per circa 15' - ed è poi uscito in barella tra gli sguardi preoccupati di compagni di squadra e avversari. Una volta immobilizzato, il giocatore, al quale è stata applicata anche la maschera d'ossigeno, è stato sostituito dal portiere di riserva Ruddy ed è stato trasportato in ospedale dove resterà sotto osservazione.

Rui Patricio a terra dopo lo scontro - IPA/Fotogramma

I sanitari prestano i primi soccorsi a Rui Patricio - IPA/Fotogramma

Espirito Santo: "Rui Patricio sta bene è cosciente" Fortunatamente sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni di Rui Patricio. A parlare del portiere è stato l'allenatore dei Wolves Nuno Espirito Santo: "Il ragazzo sta bene - ha detto il portoghese nel postpartita -, è cosciente e si ricorda quanto gli è successo. Attualmente è sveglio e il medico mi ha detto che sta bene. Anche i primi esami sono positivi. Ha ricevuto un colpo alla testa e in questi casi è normale preoccuparsi, ma sono cose che purtroppo possono succedere. Adesso dobbiamo pensare a prendere le giuste precauzioni, ma Rui Patricio è in buone mani". A novembre il terribile infortunio di Raul Jimenez Quello di Rui Patricio è il secondo caso in stagione di un giocatore del Wolverhampton colpito alla testa. Nello scorso mese di novembre, in occasione della gara contro l'Arsenal, una situazione simile era capitata a Raul Jimenez. L’attaccante del Wolverhampton era rimasto a terra privo di conoscenza dopo uno scontro aereo con David Luiz (qui il VIDEO dell'incidente) e aveva riportato la frattura del cranio. Il messicano era uscito in barella ed era stato subito portato in ospedale, dove fortunatamente era arrivato cosciente. Il giocatore, che in seguito ha poi precisato di non ricordare nulla dell'accaduto, negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi grazie ad uno speciale caschetto.