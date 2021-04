Il City vince e vede il titolo, crollo del Chelsea

Gli uomini di Guardiola vincono 2-0 sul campo del Leicester e si portano momentaneamente a +17 sul Manchester United (che ha due gare in meno), avvicinandosi sempre di più al titolo. Crolla in casa il Chelsea, che rimane in 10 nel corso del primo tempo e perde 2-5 contro il West Bromwich. Bene il Leeds, che vince 2-1 contro lo Sheffield United e sale al decimo posto

Vince ancora il Manchester City, che domina sul campo del Leicester e si avvicina sempre di più alla conquista della Premier League. Sono adesso 17 i punti di vantaggio della formazione di Guardiola nei confronti del Manchester United, prima inseguitrice che però ha due partite in meno. Ospiti che prendono in mano la gara già nel primo tempo, non riuscendo però a sbloccare il risultato, vedendosi annullare un gol dopo 5 minuti per fuorigioco a Fernandinho. Vittoria che arriva però nella ripresa grazie al destro a giro di Mendy da fuori area e all'azione fantastica confezionata in area di rigore da Sterling e Gabriel Jesus e finalizzata dal brasiliano per il definitivo 0-2. Crolla invece in casa il Chelsea, che rimane in 10 uomini nel corso del primo tempo per l'espulsione di Thiago Silva e subisce 5 gol dal West Bromwich: finisce 2-5, nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Pulisic. Bene il Leeds che si porta momentaneamente al decimo posto della classifica, battendo 2-1 lo Sheffield United.