Dopo 257 gol in quasi quattrocento partite, il Kun lascerà il Manchester City al termine della stagione. Ma dove sono ora due i suoi compagni della partita d'esordio (dove segnò due gol da subentrato)? Undici giocano ancora, chi in Italia e chi in Inghilterra, ma anche in Svizzera e nella "serie B" del Qatar. Tre hanno iniziato la carriera in panchina, c'è chi lavora in tv e chi è un "manager dei prestiti"

AGUERO-CITY, ADDIO A FINE STAGIONE