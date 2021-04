Diciotto mesi, in cui la missione di dare una nuova dimensione al Tottenham non è riuscita. Per questo, il club inglese ha deciso di esonerare José Mourinho , a sei giornate dalla fine della Premier League , e l’ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale in cui viene sollevato dall’incarico anche lo staff tecnico. La decisione, che era già stata presa ma per il termine della stagione, è invece arrivata all'indomani dell'annuncio della partecipazione alla Superlega , per gli Spurs, ed è la conseguenza dei risultati negativi dell'ultimo periodo. La squadra sarà temporaneamente affidata a Ryan Mason , l’allenatore dell’Under 23, e Chris Powell fino al termine della stagione.

L’esperienza di Mourinho al Tottenham

Mourinho era arrivato al Tottenham nel novembre 2019 per sostituire Mauricio Pochettino, firmando un contratto fino al 2023. La squadra, reduce dalla finale di Champions League persa col Liverpool pochi mesi prima, era 14^ in Premier League e il portoghese era riuscito a scalare la classifica fino al sesto posto, mentre in Champions era stata eliminata dal Lipsia agli ottavi di finale. Nella stagione attuale, la vittoria in campionato manca da tre giornate e la squadra è al 7° posto, mentre in Europa League è arrivata una bruciante eliminazione per mano della Dinamo Zagabria. Mourinho avrebbe dovuto guidare la squadra per la finale di Coppa di Lega, contro il Manchester City, in programma il 25 aprile.