"Ecco cosa avrebbe tolto la Superlega"

SUPERLEGA

Gasperini: "Ho avuto paura fosse finito il calcio"

Tra le tante immagini circolate sulle proteste dei tifosi, una in particolare ha colpito l'opinione pubblica. Quella di uno striscione mostrato dai tifosi del Chelsea, che fuori da Stamford Bridge rivendicavano in questo modo il diritto di seguire la squadra in ogni dove: "Vogliamo le nostre notti fredde a Stoke". Da qui è partita l'analisi di Di Canio: "Questo rappresenta il sentimento comune -, le parole dell'ex attaccante al Club -, Stoke-on-Trent è una cittadina nello Staffordshire, tra Birmingham e Manchester. Una ridente, anzi 'piangente' cittadina, dove c'è sempre vento di traverso. Non piove, ma c'è nevischio tutto l'anno. Però andare in questi posti è una cosa bellissima per chi ama le trasferte. Si va in treno o in pullman, si bevono sette pinte di birra e si assiste alle partite a petto nudo con meno 5 gradi e il vento di traverso. Con la Superlega si stava togliendo questo. Perché la bellezza dei tifosi è proprio questa: non è tanto andare a vedere le partite contro il Manchester, ma, per confermare il proprio amore e dimostrare il proprio entusiasmo, portare il proprio figlio o l'amico in trasferta a Stoke-on-Trent nel Monday night. Se vai lì per il Monday night, torni a Londra alle 3:30 di notte e alle 5 sei già in piedi per andare a lavorare. Stavano togliendo questa cosa, che può sembrare sciocca ma non lo è affatto. È qualcosa che non si può togliere. Poi è chiaro che ognuno vive le cose a modo suo, ma in questo senso i tifosi sono accomunati sia in Inghilterra che in Italia, in Spagna e in Germania".