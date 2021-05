C'è l'intesa tra Premier League e club per il ritorno dei tifosi di casa sugli spalti e in percentuale ridotta dal 17 maggio, per le ultime due partite di campionato: ogni club potrà così giocare una gara con la presenza del pubblico. Si attende solo la decisione finale del Governo sulle condizioni fissate per la Fase 3, che saranno annunciate entro il 10 maggio. Prove generali in vista della prossima stagione TIFOSI PROTESTANO CONTRO GLAZER: RINVIATA MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL Condividi:

Le ultime due giornate del massimo campionato inglese si giocheranno con gli stadi riaperti al pubblico, con un numero di posti a disposizione in percentuale ridotta e limitati ai tifosi di casa. Lo ha comunicato ufficialmente la Premier League. I tifosi dovrebbero poter tornare negli impianti dal 17 maggio. Una scelta presa per permettere a ogni club di giocare una partita in casa con i proprio tifosi sugli spalti di qui alla fine della stagione 2020/21.

Apertura solo per i tifosi di casa leggi anche Il Chelsea apre le riunioni del board ai tifosi L'intesa raggiunta tra la Premier League e i club che partecipano al campionato, maturata "a seguito di consultazioni con le società - spiega la nota - ha permesso di massimizzare le opportunità di partecipazione all'evento sportivo da parte dei tifosi di casa". Di conseguenza, invece, l'accesso agli stadi per le ultime due gare della stagione non sarà aperto ai tifosi della squadra che gioca in trasferta. Le eccezioni saranno dettate da eventuali "restrizioni del Governo del Regno Unito - precisa il comunicato ufficiale - e in attesa della decisione finale del Governo sulle condizioni fissate per la Fase 3, che saranno annunciate entro il 10 maggio". La sicurezza dei tifosi è di fondamentale importanza. "I club - prosegue la nota della Premier League - hanno una comprovata esperienza nel fornire ambienti sicuri rispetto ai possibili contagi da Covid-19 e dispongono di piani operativi pronti per accogliere in sicurezza i tifosi nei loro stadi".