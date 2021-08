Al via la Premier League 2021/22. Su Sky Sport almeno 6 incontri live per ogni turno, con diversi "Friday Night" e "Monday Night", oltre al tradizionale "Boxing Day" natalizio. Ad inaugurare la stagione il match tra Brentford e Arsenal venerdì 13 agosto, subito una super sfida domenica 15: Tottenham-Manchester City. Il programma completo della prima giornata

Chiusa la parentesi Europei, in Inghilterra è ora tempo di tornare in campo per la Premier League, con la stagione 2021/2022 al via venerdì 13 agosto, in onda anche su Sky Sport e in streaming su NOW

Almeno 6 match live in onda per ogni turno, con diversi "Friday Night" e "Monday Night" e il tradizionale "Boxing Day" che caratterizza il periodo delle feste natalizie.

Per la prima giornata, Sky trasmetterà 6 partite, tutte in diretta, senza dimenticare gli studi pre e post partita affidati a Federica Lodi, in compagnia dei diversi ospiti che si alterneranno.

Tutti a caccia dei detentori del titolo del Manchester City di Pep Guardiola, che inizierà il campionato subito con un big match contro una delle avversarie più temibili per il titolo, il Tottenham. Incontro in programma domenica 15 agosto alle 17.30, live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Oltre al Tottenham, tra le più agguerrite rivali dei Citizens ci sono i concittadini del Manchester United, il Chelsea campione d’Europa per club e vincitore della Supercoppa Europea, il Liverpool di Klopp, l’Arsenal, desideroso di riscattare un campionato, quello precedente, alquanto deludente, e il Leicester dei miracoli che, dopo la conquista della passata FA Cup, ha iniziato la stagione alla grande vincendo anche il recente Community Shield, battendo proprio i campioni del City.

Lo spettacolo non mancherà di sicuro e ad aprire la Premier 2021/2022 spetterà alla sfida tra il neopromosso Brentford e l’Arsenal, anche questa in onda in 4K HDR. E non è tutto, perché in 4K verrà trasmesso anche un terzo incontro, quello di sabato 14 tra il Manchester United e il Leeds di Marcelo Bielsa, formazione assolutamente da non sottovalutare.