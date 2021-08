Il West Ham parte bene: 4-2 show al Newcastle

NEWCASTLE - WEST HAM 2-4 (Highlights)

5' Wilson, 18' Cresswell, 40' Murphy, 53' Benrahma, 63' Soucek, 66' Antonio

Newcastle (5-3-2): Woodman; Murphy, Krafth (84' Longstaff), Fernandez, Clark, Ritchie; Hayden, Shelvey (70' Shelvey), Almiron; Saint-Maximin, Wilson (85' Joelinton). All.: Bruce.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawgson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen (90' Yarmolenko), Benrahma (88' Fredericks), Fornals; Antonio (93' Johnson). All.: Moyes.

Inizia con il piede giusto il campionato il West Ham, che al St. James Park riesce a battere 4-2 i padroni di casa del Newcastle. Bastano soli cinque minuti ai Magpies per sbloccare il risultato con Callum Wilson, che riceve da Saint-Maximin e la piazza di testa alle spalle di Fabianski. Gli ospiti però non ci stanno e tornano ad attaccare, trovando il gol del pareggio al 18' al termine di un'azione corale finalizzata da Cresswell con un tocco sotto porta. Prima dell'intervallo i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio: cross di Ritchie dalla sinistra con Murphy che la piazza di testa alla destra di Fabianski. Nella ripresa il West Ham reagisce e trova prima il pari con Behrahma e poi il gol del vantaggio: Murphy stende in area Fornals, dal dischetto va Antonio che si fa respingere il tiro da Woodman che nulla può sulla ribattuta di Soucek. Tre minuti più tardi Antonio firma il poker: sugli sviluppi di un contropiede il numero 9 segna il 4-2 e riesce a trovare la gioia personale dopo aver colpito un palo e sbagliato un calcio di rigore.