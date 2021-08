Dopo il via della scorsa settimana, torna in campo la Premier League. La seconda giornata parte oggi alle 13:30 con Liverpool-Burnley. Oggi in campo anche il City, che cerca il riscatto dopo il ko del debutto. Domenica l'atteso derby di Londra Arsenal-Chelsea. Si chiude lunedì con West Ham-Leicester. Sette sfide in diretta su Sky e in streaming su NOW (e 2 sul nuovo canale Sky Sport 4K).

Tra sabato 21 e lunedì 23 agosto, in Inghilterra si giocano le partite della 2^ giornata di Premier League. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, due anche su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Il secondo turno offre subito un superderby di Londra, che all’Emirates Stadium vedrà di fronte domenica l’Arsenal, partito all’esordio con una sconfitta esterna contro il neopromosso Brentford, e i campioni d’Europa del Chelsea del neo “Blues” Romelu Lukaku, vittoriosi in casa sul Crystal Palace. Diretta alle ore 17.30 su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Sconfitta alla prima anche per i campioni d’Inghilterra del Manchester City, a Londra di fronte al Tottenham, già costretti a inseguire. Per gli uomini di Guardiola impegno casalingo oggi contro il neopromosso Norwich City.

A proposito del Tottenham, incontro-amarcord per il nuovo manager dei londinesi Nuno Espirito Santo, che domenica incrocerà il suo passato più recente, visto che a Londra arriverà il suo ex Wolverhampton.

Questa giornata di Premier si aprirà alle 13.30 con Liverpool-Burnley, live su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, per chiudersi lunedì con il “Monday Night” che vedrà di fronte alle 21 West Ham e Leicester.