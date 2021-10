2/14 ©IPA/Fotogramma

BRENTFORD (3-5-2): Raya; Zanka, Jansson, Pinnock; Canos (73' Ghoddos), Onyeka (67' Forss), Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney. All. Frank



CHELSEA (3-5-2): Mendy; Chalobah, Christensen, Sarr; Azpilicueta (89' R. James), Kanté, Loftus-Cheek, Kovacic (65' Mount), Chilwell; Werner, Lukaku (77' Havertz). All. Tuchel



Ammoniti: Kovacic (C), Canos (B)