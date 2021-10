Dieci anni fa, a Old Trafford, si giocava un derby passato alla storia: il Manchester City travolse 6-1 i cugini dello United, con una doppietta a testa per Balotelli e Dzeko e i gol di Aguero e Silva. Per i Red Devils, invece, andò a segno Fletcher. Chi erano i giocatori dei Citizens in campo allora e che fine hanno fatto oggi? La metà di loro è ancora in attività