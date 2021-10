CR7: "Tante critiche su di noi in questi giorni"

Con una doppietta e un assist contro il Tottenham (3-0), CR7 risolleva il Manchester United di Solskjaer dopo settimane difficili e delicate: "Tante critiche su tutti noi, ma è normale, siamo in un grande club e dobbiamo conviverci. A me non disturbano: gioco da diciotto anni e so come funziona, un giorno è tutto perfetto e l'altro una me**a". Il Mancheste sale al quinto posto in Premier, a otto punti dal Chelsea capolista

Dopo settimane delicate, con i rumors di un possibile esonero in vista per Ole Gunnar Solskjaer a rendere ancora più teso l'ambiente, il Manchester United ha risposto in campo con un secco 3-0 in casa del Tottenham. Man of the match: Cristiano Ronaldo, che si è preso sulle spalle la squadra e l'ha trascinata alla vittoria con una doppietta e un assist per il gol di Edinson Cavani. Quando vede Tottenham CR7 spesso dà il meglio di sé: quella di questo sabato è stata la dodicesima volta in cui il fuoriclasse portoghese ha segnato e servito un assist in una stessa partita di Premier League, e tre di queste dodici occasioni sono arrivate proprio contro gli Spurs. Un club contro il quale si esalta: è stato sconfitto solo una volta (il 1/11/2017, Tottenham-Real Madrid 3-1) in diciannove precedenti.