Sorpresa nella decima giornata di Premier: il City viene sconfitto in casa 2-0 dal Crystal Palace. Non stecca il Chelsea, che si scatena nel secondo tempo mettendo ko il Newcastle. Avanti 2-0, il Liverpool incassa la rimonta del Brighton: i Reds ora sono a -3 dalla vetta occupata dai Blues. Colpaccio in trasferta dell'Arsenal: Leicester steso 2-0

