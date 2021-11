Il ds Webber: "Decisione non facile"

La scelta di esonerare Farke è stata comunicata a due ore e mezza di distanza dal fischio finale della partita di Brentford, dove le reti di Normann e Pukki su calcio di rigore (inutile l'1-2 dei padroni di casa con Henry) avevano permesso al Norwich di interrompere un digiuno di vittorie che in gare ufficiali durava dall'1 maggio: 4-1 al Reading in Championship, in un'annata conclusa con il ritorno in Premier League. In panchina anche allora c'era il tedesco Farke, che allenava il Norwich dal 2017 e che con il club ha ottenuto due promozioni e vissuto una retrocessione, nel 2020. "Questa decisione non è stata facile - ha spiegato Stuart Webber, direttore sportivo del Norwich - so quanta determinazione avessero Daniel e il suo staff, ma riteniamo che questo sia il momento giusto. Hanno contribuito a vincere due campionati, a vivere momenti memorabili, comprendendo pienamente la nostra filosofia e cosa significhi far parte di questo club.". Ora però il Norwich volta pagina e dopo la sosta per le nazionali avrà un nuovo allenatore in panchina.