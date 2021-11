Dopo Ligue 1 e Bundesliga, anche la Premier League ha ufficializzato le date per la stagione 2022-2023, quella che coinciderà con la novità del Mondiale invernale in Qatar. Il via del campionato inglese è previsto sabato 6 agosto 2022. L'ultimo turno di campionato prima della pausa per il Mondiale si disputerà nel weekend del 12 e 13 novembre. La ripartenza, invece, è fissata il giorno di Santo Stefano con il tradizionale Boxing Day, otto giorni dopo la finale del Mondiale che si svolgerà domenica 18 dicembre 2022. L'ultimo turno della Premier League 2022-2023, infine, si giocherà il 28 maggio 2023.