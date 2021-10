Mondiale ogni 2 anni, il Cio: "Siamo preoccupati"

Anche il CIO si unisce al coro contro il Mondiale di calcio ogni due anni. Appena 24 ore dopo la presa di posizione della UEFA contro l'idea della Fifa, il Comitato Olimpico Internazionale ha espresso le proprie perplessità al termine della riunione del comitato esecutivo svolta ad Atene, in Grecia: "Il comitato esecutivo del CIO prende atto dei piani della FIFA di modificare il programma delle competizioni calcistiche e di organizzare il Mondiale ogni due anni - si legge in un comunicato - Diverse federazioni internazionali di altri sport, federazioni calcistiche nazionali, club, giocatori, associazioni di calciatori e allenatori hanno espresso forti riserve e preoccupazioni riguardo ai piani per generare maggiori entrate alla Fifa. Il CIO condivide queste preoccupazioni e sostiene gli appelli delle parti interessate".