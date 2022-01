CR7 criticato? Lage: "Venga al Wolverhampton"

Red Devils scontenti del rendimento del portoghese? Arriva l'invito dell'allenatore del Wolverhampton: "Se non lo vogliono, ho un posto per lui nella mia squadra. Quando lo vedo segnare non credo al fatto che abbia 36 anni, mantiene questo rendimento da tantissimi anni. Qualsiasi club al mondo vorrebbe averlo", le sue parole

In estate c'è stato il secondo sì di Cristiano Ronaldo al Manchester United, 12 anni dopo il suo addio ai Red Devils per trasferirsi al Real Madrid. Non sono però mancate le critiche nei confronti del portoghese, anche dopo questa prima parte di stagione. United scontento di CR7? Bruno Lage, allenatore del Wolverhampton, si offre per accoglierlo in squadra, proprio alla vigilia della sfida contro il club di Manchester. "Se non sono contenti di lui, ho un posto per Cristiano Ronaldo nella mia squadra. Quando lo vedo segnare tutti questi gol, non riesco a credere che abbia 36 ani. Ha mantenuto questo livello così elevato sin da giovanissimo, è una macchina e cerca sempre di segnare. È un grande giocatore e penso che qualsiasi squadra al mondo vorrebbe averlo", le sue parole nella conferenza stampa di presentazione del match.