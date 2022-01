Leicester, match rinviato: polemica su 3 giocatori

Dal rinvio del match contro il Norwich, causa positivi al Covid-19 tra gli avversari, a tifosi in platea al Mondiale di freccette. Tre giocatori del Leicester (James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury), dopo il rinvio della partita che dovevano disputare, hanno deciso di trascorrere il loro Capodanno all'Alexandra Palace di Londra dove si sta svolgendo il World Darts Championship, evento particolarmente seguito tra i britannici. Tra gli appassionati dello sport anche tanti giocatori inglesi. Maddison ha postato una foto sui social in compagnia di Barnes dal luogo dell'evento dove erano presenti circa 3.000 persone: uno scatto che ha provocato proteste e polemiche tra i tifosi visto che la variante Omicron sta condizionando il regolare svolgimento della Premier League. Nei giorni scorsi lo stesso Mondiale di freccette era stato definito una "bomba covid" da Michael van Gerwen, tre volte campione del mondo e assente all'evento in quanto positivo.