1/23

BRENTFORD-WOLVES, 45' SURREALI - Match incredibile quello a cui hanno assistito gli spettatori di Brentford-Wolverhampton. Un doppio episodio, infatti, ha caratterizzato il primo tempo di questa sfida di Premier. Al 20', infatti, nel tentativo di raggiungere il pallone, pauroso scontro tra Rico Henry e Mathias Jensen, entrambi giocatori del Brentford. Per il secondo un vistoso taglio sulla fronte. Come se non bastasse, 6' dopo è spuntato un drone sullo stadio e la gara è stata interrotta. I giocatori hanno subito lasciato il campo. Di seguito la ricostruzione.