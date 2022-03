Dopo una giornata segnata dalle sanzioni a Roman Abramovich che hanno portato al blocco della vendita del club (oltre all'addio dello sponsor di maglia dei blues), il Chelsea ha trovato un sorriso in campo. I blues di Tuchel hanno centrato la quarta vittoria consecutiva in Premier League vincendo per 3-1 in casa del Norwich. Una partita con un "giallo" prima del fischio d'inizio. Il gruppo di tifosi di casa "Along Come Norwich" aveva annunciato l'intenzione di sventolare nel corso della partita delle bandierine dell'Ucraina. Tuttavia, come riferito sui social dagli stessi tifosi, questo sarebbe stato impedito dal club di casa. Sul campo il Chelsea non ha avuto difficoltà, con una partita in discesa già nel primo tempo grazie ai gol dopo un quarto d'ora di Chalobah e Mount. Nella ripresa Pukki ha riaperto l'incontro su calcio di rigore, ma al novantesimo è arrivato il tris dei blues con Havertz. Il Chelsea consolida così il terzo posto in classifica, salendo a quota 56 punti (+8 sull'Arsenal, che ha però due partite in meno).