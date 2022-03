Incredibile quanto successo a Goodison Park nella sfida di Premier tra Everton e Newcastle. Protagonista non un giocatore ma un tifoso, che al 49' scende in campo e si lega al palo della porta dei padroni di casa. Una protesta decisamente originale, per sensibilizzare il pubblico sui temi del cambiamento climatico e del surriscaldamento del pianeta. Match sospeso, entrano in azione gli steward: dopo 8 minuti riescono a liberare il tifoso e a portarlo fuori dallo stadio