I Blues passano per 2-0 al Riverside Stadium contro il Middlesbrough nei quarti di finale di FA Cup e ottengono la sesta vittoria di fila: a segno Lukaku e Ziyech. Per conoscere l'avversario occorrerà attendere la disputa delle altre tre gare valide per i quarti

CESSIONE CHELSEA, QUATTRO CONSORZI IN CORSA