L'ex attaccante della nazionale inglese ha parlato del big match di domenica pomeriggio: "Per un attaccante fa poca differenza giocare in una o nell'altra squadra, sarebbe assistito in qualsiasi caso da fuoriclasse. Guardiola e Klopp sono complementari, ognuno ha sempre spinto l'altro a diventare migliore"

Novanta minuti che possono decidere una stagione. Si può descrivere così il big match della trentaduesima giornata di Premier League tra Manchester City e Liverpool. I padroni di casa sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui Reds, che proveranno a conquistare l'intera posta in palio a Manchester per scavalcare la squadra di Guardiola. "Ho pensato molte volte in quale squadra avrei preferito giocare, ma non credo faccia molta differenza", ha commentato Alan Shearer, ex attaccante della nazionale inglese. "Gli stili di gioco sono diversi, ma la parte finale dell'azione è la stessa: entrambe le formazioni vogliono subito recuperare il pallone e andare a segnare quanti più gol possibili". Shearer spende un pensiero anche sui giocatori che fanno parte delle due rose: "Per un attaccante che a servirti siano Salah o Mané, oppure Aguero, fino a qualche anno fa, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, il numero di occasioni resta impressionante. Sono dei giocatori fantastici, questa partita è il mondo dei sogni per ogni attaccante".