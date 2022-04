Liverpool e City in campo: sfida continua su Sky

Tra domani oggi e giovedì 20 aprile, in Inghilterra si giocano alcuni recuperi di Premier League, mentre in Francia è in programma un turno infrasettimanale, con le gare della 33^ giornata di Ligue 1. Su Sky e in streaming su NOW saranno sei in tutto gli incontri in onda in diretta, quattro del campionato inglese e due di quello francese.