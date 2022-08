Vittoria di misura per i Blues a Goodison Park, 1-0 targato Jorginho nel maxi-recupero del primo tempo. Non è riuscita la manovra di disturbo di Mina, difensore dell'Everton che ha provato in tutti i modi a distrarre l'azzurro negli istanti precedenti alla trasformazione del rigore. Ammonito nell'episodio, il colombiano si è anche infortunato nella ripresa in una giornata da dimenticare

VIDEO. MINA PROVA A DISTRARRE JORGINHO PRIMA DEL RIGORE