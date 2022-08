13/14 ©Getty

Dopo il ko all'esordio in campionato col Bournemouth, l'Aston Villa di Gerrard si riscatta e supera per 2-1 l'Everton dell'ex compagno di nazionale Frank Lampard. Decidono Ings e Buendia, a tre minuti dalla fine l'Everton accorcia grazie ad un'autorete dell'ex Digne, ma non basta. Primi tre punti per l'Aston Villa, Everton fermo a zero (dopo il ko all'esordio col Chelsea)