Lo United non partiva così male in Premier da 30 anni: l'allenatore Ten Hag sta provando a fare di tutto per invertire la rotta

Due sconfitte nelle prime due partite di Premier League, sia contro il Brighton che contro il Brentford, con sei gol subiti e uno solo segnato. Sono ore complicate per il Manchester United, che non partiva così male in campionato da 30 anni. Erik ten Hag sognava sicuramente un impatto diverso con la nuova stagione e prova a correre ai ripari. Come riportato dal collega di Sky Sports Kaveh Solhekol, il tecnico dei Red Devils, ha punito i suoi giocatori cancellando il giorno libero e facendoli correre per 13,8 chilometri con 30 gradi di temperatura. Un numero significativo poiché proprio questo sarebbe il numero di km che il Brentford ha percorso in più nel corso dell'ultimo match rispetto ai giocatori dello United. Dopo l'ultimo ko, l'olandese ha dichiarato alla BBC: "Ho chiesto ai calciatori di giocare con convinzione e di assumersi le responsabilità, non l’hanno fatto. Gli errori fanno parte del calcio, bisogna andare avanti ma soprattutto bisogna agire".