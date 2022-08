Difficile non considerare da incubo l’inizio del Manchester United di Erik ten Hag: sconfitta per 1-2 a Old Trafford alla prima di campionato contro il Brighton, poi addirittura uno 0-4 a Brentford, con 4 reti subite già nei primi 35 minuti. Un solo gol fatto e ben 6 reti subiti in due partite: questo il bilancio per ora della squadra del nuovo allenatore olandese dei Red Devils.