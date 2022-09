Calciomercato

Giovanni Stroppa è l'ultimo allenatore esonerato in ordine di tempo: il Monza lo ha sollevato dall'incarico affidando la panchina a Raffaele Palladino. Thiago Motta al Bologna come sostituto di Mihajlovic, Marco Rose ha preso il posto di Tedesco al Lipsia. Ma in giro per l'Europa e per il mondo ce ne sono tanti altri (come Tuchel) ancora in attesa di squadra: alcuni sono nel mirino di diversi club, altri cercano riscatto dopo qualche parentesi non troppo fortunata. Ecco gli allenatori attualmente liberi