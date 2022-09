L'attuale allenatore del Brighton sta per prendere il posto dell'esonerato Tuchel sulla panchina del Chelsea. C'è l'accordo verbale, mancano solo alcuni dettagli e la firma sul contratto. Ex calciatore di poco successo, è arrivato in Premier dopo una laurea in Scienze Sociali e un'esperienza in Svezia, dove ha portato l'Ostersund dalla 4^ serie all'Europa League. I suoi metodi di allenamento (comprensivi anche di canti e opere teatrali) sono stati oggetto di un documentario. Risultati e idee anticonvenzionali