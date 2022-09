Liverpool, Arthur aggregato alla squadra U21

L'ex giocatore della Juventus, dopo aver collezionato solamente 13 minuti in prima squadra in Champions League contro il Napoli, ha chiesto di poter giocare con l'Under 21 dei Reds per ritrovare la condizione migliore

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Arthur al Liverpool. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Inghilterra nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, è sceso in campo solamente per 13 minuti con la squadra di Klopp. Ancora nessuna presenza in Premier League per Arthur, complice anche i due match rinviati contro Wolverhampton e Chelsea, che ha fatto il suo esordio con i Reds contro il Napoli in Champions League.