1/21

Che all'Arsenal si punti sui giovani è risaputo, ma questa volta i Gunners hanno voluto certificarlo appropriandosi di un record. E' il 90' di Brentford-Arsenal quando viene scritta una pagina di storia della Premier League, con il debutto ufficiale nel campionato inglese di Ethan Nwaneri, all'età di 15 anni e 181 giorni, entrato in campo al posto di Fabio Vieira. Centrocampista classe 2007, nessuno aveva mai esordito in Premier a nemmeno 16 anni.



E prima di lui? Ecco i più giovani esordienti della storia della Premier