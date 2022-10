Occorreva una vittoria al Manchester United per accorciare la classifica verso le posizioni Champions e all'Old Trafford la squadra di Ten Hag ha battuto il Tottenham 2-0. A decidere il confronto le reti di Fred al 47' e di Bruno Fernandes al 69'. Prima del fischio finale, all'89', Cristiano Ronaldo, non impiegato nell'undici iniziale, né a gara in corso, lascia la panchina