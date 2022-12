30 anni di football nel "Di Canio Premier Special"

La Premier League compie 30 anni. Paolo Di Canio racconta tre decenni di cambiamenti caratterizzati da squadre e personaggi che sono rimasti nella storia del calcio inglese. Appuntamento dal 25 dicembre sui canali Sky Sport NOTTINGHAM NEL NOME DI CLOGH: LO SPECIALE DI DI CANIO Condividi

Nella finale dei Mondiali del 1994, Brasile-Italia, non c’era nessun calciatore di Premier League. In quella di pochi giorni fa, Argentina-Francia, ce n’erano sei: Emi Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Hugo Lloris, Raphael Varane. Altri erano in panchina o sono entrati a gara in corso: Lisandro Martínez, Ibrahima Konaté, Alphonse Areola, William Saliba. Già questo dà l’idea di come sia cambiato il panorama della massima serie inglese dalla creazione della Premier League, 1992, ad oggi: un campionato che nei primi tempi si differenziava dalla vecchia First Division solo nel nome, e che era caratterizzato da allenatori e giocatori in grandissima maggioranza britannici, ad una lega di interesse planetario che della ricchezza di talenti stranieri ha fatto un orgoglio. È parte della storia affascinante che Paolo Di Canio racconta nella puntata natalizia del Di Canio Premier Special: proprio lui che, arrivato allo Sheffield Wednesday nel 1997, rappresentò la prima vera ondata di calciatori di nome che con il loro esempio e il loro talento innalzarono il livello medio. Di Canio giocò la sua ultima stagione inglese nel 2003-04, nel Charlton Athletic, incrociando dunque il primo anno della proprietà del Chelsea da parte di Roman Abramovich e dunque trovandosi nel mezzo della trasformazione radicale della Premier League. L’arrivo del magnate russo fece impennare costi e ambizioni di tutti i club, dando vita ad un nuovo corso che Di Canio spiega in maniera molto efficace, ricordando i nomi che da quel periodo hanno fatto grande, globale, importante la lega, e creato una successione di ere… sportive: dallo United dominatore dei primi anni all’Arsenal di quel 2003-04 al Chelsea al Manchester City al Liverpool, quasi a chiudere un cerchio perché i Reds erano l’ultima grande dei tempi moderni a non avere mai sollevato il trofeo dal giorno della nuova denominazione.

Dalla First Division alla Premier League Il passaggio tra quella ex First Division alla Premier League, prima dell’affermarsi dei social media, ha portato anche ad episodi bizzarri come invasioni di campo pacifiche con ombrelli, cartelloni pubblicitari distrutti ed… esuberanze in allenamento che oggi verrebbero immediatamente immortalate da uno smartphone. Sono gli episodi di vita - letteralmente - vissuta che Di Canio racconta, arricchendo la narrazione storica e di costume col ricordo di personaggi magari spariti dalla memoria collettiva, ma riportati in piena luce da aneddoti di prima mano. Siamo ormai nel secondo trentennio di Premier League e non è dato sapere quanto la lega cambierà ancora, ma quel che abbiamo visto basta per farci sperare.

