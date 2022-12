Nel City che affronterà il Leeds il prossimo 28 dicembre su Sky non ci sarà certamente Kalvin Phillips: il centrocampista inglese, come ha spiegato Pep Guardiola in conferenza, è rientrato dai Mondiali di Qatar 2022 fuori forma: "Non è infortunato ma non può giocare: è tornato in sovrappeso - ha puntualizzato l'allenatore dei Citizens -. Non è in condizione di fare allenamenti, né di scendere in campo. Lo aspettiamo, perché abbiamo bisogno di lui"

PREMIER, IL PROGRAMMA DEL BOXING DAY SU SKY