L'allenatore degli Spurs dopo il 2-0 subito in casa: "Non ho mai detto che quest'anno potessimo essere competitivi per vincere il titolo. Se vuoi diventare una squadra che lotta per questo, devi avere fondamenta solide. E questo vuol dire avere 13-14 giocatori forti e poi ogni anno aggiungerne uno o due"

LA SCONFITTA DEL TOTTENHAM CON L'ASTON VILLA