Ultimo posto in classifica in Premier League e un nuovo allenatore da trovare: dopo l'esonero di Frank Lampard, l'Everton è alla ricerca dell'uomo giusto a cui affidare la panchina. E in questo momento, come riporta Sky Sports, sono soprattutto due i profili valutati dai Toffees: il primo, particolarmente affascinante, è quello di Marcelo Bielsa, fermo dalla scorsa stagione conclusa con l'esonero a febbraio da parte del Leeds; il secondo è quello di Sean Dyche, anch'egli esonerato nello scorso campionato dalla panchina del Burnley.