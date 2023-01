Tegola sul Manchester United, che dovrà fare a meno di Christian Eriksen per almeno 2-3 mesi: il centrocampista danese si è infortunato alla caviglia in FA Cup contro il Reading. Possibile un rimpiazzo 'last minute' per i Red Davils, che pensano a Marcel Sabitzer del Bayern Monaco

Il Manchester United dovrà fare a meno di Christian Eriksen almeno sino a fine aprile o inizio maggio . Lo ha comunicato il club con una nota. L'ex centrocampista dell'Inter era uscito malconcio dalla gara di FA Cup contro il Reading, quando era stato colpito duramente alla caviglia da Andy Carroll, poi espulso per doppia ammonizione. Secondo lo United, Eriksen dovrebbe tornare a disposizione non prima di due-tre mesi . Ulteriori accertamenti medici saranno svolti nelle prossime ore, con il danese (31 presenze in stagione) che tenterà di recuperare in tempo per il finale di stagione.

Ultime movimentatissime ore di mercato: Joao Cancelo in prestito dal City al Bayern. La Premier fa spesa in Italia con Vina al Bournemouth e McKennie al Leeds. Casadei passa in prestito al Reading, mentre Ayhan torna in patria al Galatasaray. Gomes al Wolverhampton per quasi 20 milioni, Ounahi va al Marsiglia. Sono solo gli ultimi colpi del mercato estero: ecco, in ordine cronologico, i principali affari ufficiali CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

United corre ai ripari: tentativo con il Bayern per Sabitzer

L'infortunio di Eriksen priva Erik ten Hag di una pedina fondamentale per il proseguo della stagione. Per questo motivo, come riporta Sky.de, lo United sta tentando una mossa di mercato 'last minute' con l'ingaggio di Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Bayern è nel mirino anche del Chelsea, in caso di mancato approdo di Enzo Fernandez. Il Bayern è pronto a lasciare Sabitzer in prestito o cederlo definitivamente e il suo direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha avuto contatti telefonici con entrambi i club. La preferenza dello United è per un prestito secco, con Sabitzer che ha ancora due anni e mezzo di contratto con i bavaresi. Centrocampista centrale di 28 anni, arrivato dal Lipsia nel 2021, il nazionale austriaco ha giocato solo 7 partite da titolare con il Bayern in Bundesliga.